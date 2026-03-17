Turgutlu\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

17.03.2026 14:55
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "dolandırıcılık" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri A.Y. (20), A.Y. (62), C.B. (50) ve G.Y'yi (31) durdurdu.

Zanlıların kimlik kontrolü ve üst aramalarında, farklı kişilere ait kişisel bilgi ve belgeleri içeren 11 evrak ele geçirildi. Durumun Cumhuriyet savcısına bildirilmesi üzerine evraklara el konularak inceleme başlatıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüphelilere ait cep telefonlarında yapılan incelemede, yaklaşık 15 bin kişiye ait veri ve belgeleri içeren 300 sayfalık dijital rapor elde edildiği, ayrıca bazı mağdurlara yönelik para transferlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar
AB, Buça’daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı AB, Buça'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
