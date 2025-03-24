Turgutlu'da Dünya Su Günü'ne Özel Atık Yağ Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin Dünya Su Günü'ne özel hayata geçirdiği "5 Litre Bitkisel Atık Yağı Getir Hediyeyi Götür" kampanyası yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Çetin Akın da kampanyaya destek verdi.

Turgutlu Belediyesi çevre ve doğayı koruma konusunda farkındalığı artırmaya yönelik Dünya Su Günü'ne özel "5 Litre Bitkisel Atık Yağı Getir Hediyeyi Götür" kampanyası düzenledi. Orta Park Atatürk Heykeli önünde yapılan kampanyada 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ile birlikte atık yağ getirerek, kampanyaya destek oldu.

Söz konusu kampanyanın çevre bilincini artırmasına yönelik önemli katkı sağladığını dile getiren Akın, "Belediyemizin Dünya Su Günü'ne özel düzenlediği '5 Litre Bitkisel Atık Yağı Getir Hediyeyi Götür' kampanyasına destek olmak adına atık yağlarımızı Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ile birlikte teslim ettik. Turgutlu Belediyesi olarak çevremize, suyumuza sahip çıkarak geleceğimizi korumak adına tüm proje ve kampanyaların içerisinde olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden de aynı hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum" dedi.