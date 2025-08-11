Turgutlu'da Esnaf Fidan Bağışlıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangınlarında zarar gören alanların yeşermesine destek olmak isteyen esnaf, çok sayıda fidan bağışında bulundu.
Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışlayan esnaf, sosyal medya hesapları üzerinden de bağış çağrısı yapıyor.
Motosiklet bayi işleten Çağatay Eruysal ve Kerem Çetin, orman yangınlarının kendilerini derinden etkilediğini, bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Esnaf Gökhan Özkızılcık da kampanyaya 200 fidanla destek verdiklerini belirtti.
Spor okulu işletmecisi Sadullah Eraslan ise "Yangın felaketlerinden sonra elimizi taşın altına koymak istedik." dedi.
