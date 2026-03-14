Turgutlu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Tutuklama

14.03.2026 00:54
Manisa Turgutlu'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1,5 ton tütün ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede kaçak tütünle doldurulmuş makaron üretimi yaparak piyasaya sürdükleri gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi.

Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 21 adrese 115 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 1 ton 533 kilogram kıyılmış tütün, 235 bin 720 doldurulmuş makaron, 2 milyon 393 bin 203 boş makaron, 304 bin 603 sigara sarma kağıdı, 1600 filtreli ağızlık, 300 gram nargile tütünü, 7,5 kilogram kaçak çay, 9 cep telefonu, 8 SIM kart, 9 sigara sarma makinesi, 6 sigara basım makinesi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, şarjör ve 4 bin 550 kilitli poşet, 3 kompresör, 3 ajanda, 2 terazi, hafıza kartı, 121 mükerrer tütün bandrolü ve tütün kurutmak için kullanılan fırın ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.

Kaynak: AA

