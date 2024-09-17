Turgutlu'da Kadın Sığınma Evi ve Kültür Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Turgutlu'da Kadın Sığınma Evi ve Kültür Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi projeleri ile şehrin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Projelerin toplam maliyeti 79 milyon TL olup, inşaat süreçleri devam ediyor.

17.09.2024 14:45  Güncelleme: 16:12
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Kadın Sığınma ve Selvilitepe Spor Kompleksi'nin yapımı devam ediyor. Toplamda 79 milyon 320 bin TL'lik bir yatırımla sürdürülen projelerle şehrin sosyal ve sportif altyapısını güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi projesi, Turgutlu halkının kültürel yaşamını zenginleştirmeyi ve sosyal destek sağlamayı amaçlıyor. 35 milyon 580 bin TL bütçeye sahip projenin inşaatı, yüzde 70 seviyesine ulaştı. Yapının tamamlanmasının ardından Ekrem Gürel Kültür Merkezi, çeşitli etkinliklere ve gösterimlere ev sahipliği yapacak; Kadın Sığınma Evi ise acil durumlarda kadınlara destek olacak.

43 milyon 740 bin TL'lik yatırım bedeli ile inşa edilen ve yapımında yüzde 40 seviyesine ulaşılan Selvilitepe Spor Kompleksi ise hem profesyonel spor etkinliklerinin düzenleneceği hem de ilçe halkının spor yapma ihtiyaçlarını karşılayacağı adres olacak.

"Turgutlu'ya değer katacak"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projelerin Turgutlu'nun gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi, şehrimizin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirecek önemli adımlardır. Bu projeler, toplamda 79 milyon TL yatırım ile Turgutlu'nun gelişimine büyük katkı sağlayacak. Modern projelerimiz, hem kültürel etkinlikler hem de spor aktiviteleri açısından şehrimize büyük değer katacak. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Kadın Sığınma Evi ve Kültür Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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