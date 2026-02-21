Turgutlu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
Turgutlu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

21.02.2026 17:00
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çift, cam balkon sebebiyle karbonmonoksit gazına maruz kalarak zehirlendi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki evlerinde, terzi Yılmaz Uğur'un (60) ölü, eşi Hatice Uğur'un (57) ise baygın halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürerken, yapılan incelemede, cam balkon yaptıran çiftin, kombinin bacasını dışarı vermediği, bu nedenle biriken karbonmonoksit gazına maruz kalıp, zehirlenmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Hatice ve Yılmaz Uğur çiftinden haber alamayan yakınları, dün saat 17.30 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, daire kapısını açan olmayınca, merdivenli itfaiye aracıyla evin balkonundan girip kapıyı açtı. Eve giren sağlık ekiplerinin kontrollerinde terzi Yılmaz Uğur'un öldüğü, eşi Hatice Uğur'un ise baygın halde olduğu tespit edildi. Bilinci kapalı olan Hatice Uğur, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yılmaz Uğur'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

CAM BALKON YAPTIRMIŞLAR

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürerken, doğal gaz ekipleri de evde çalışma yaptı. İncelemede, geçen günlerde evlerine cam balkon yaptıran Uğur çiftinin, bacayı dışarı vermediği belirlendi. Olay günü, akşamüzeri doğal gazı çalıştırmaya başladıkları belirlenen çiftin, biriken karbonmonoksit gazına maruz kalıp zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulduğu belirlendi. Yılmaz Uğur'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Uğur'un cenazesinin bugün ikindi vakti Subaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildiği bildirildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Uğur'un aynı olayda zehirlenen ve bilinci kapalı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Hatice Uğur ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Oksijen verilen Uğur'un genel sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

17:08
