Turgutlu\'da okul saldırısı sonrası Kayışoğlu\'ndan 65 bin güvenlik görevlisi çağrısı geldi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Manisa Turgutlu'da okul önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin, "Çocuklarımız okulda güvende değilse eğitimden nasıl söz edebiliriz? Çocuğumuzun okulun kapısından içeri girdiği andan evine güvenle döndüğü ana kadar devletin sorumluluğu devam eder. Çocuklarımızın can güvenliği için hiçbir eksiklik ve hiçbir ihmal normalleştirilemez" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kayışoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız okulda güvende değilse eğitimden nasıl söz edebiliriz. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan bu üzücü olaydan etkilenen öğrencilerimizin ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çocuklarımızın eğitim için gittiği okulun kapısında silahların konuşması, hepimizin üzerinde ciddi biçimde düşünmesi gereken bir tablodur. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin temel sorumluluğudur. Bu konuda yaşanabilecek her ihmalin hesabı sorulmalı, gerekli önlemler vakit kaybetmeden alınmalıdır.

Okul giriş ve çıkışlarında denetimler eksiksiz sağlanmalı, güvenlik personeli sayısı artırılmalı, kamera sistemleri güçlendirilmeli, okul çevrelerindeki kolluk devriyeleri sıklaştırılmalı ve her okul için uygulanabilir acil durum planları hazırlanmalıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in daha önce de ifade ettiği gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi okullarda görevlendirilmelidir. Eğitim, yalnızca derslik ve müfredattan ibaret değildir. Çocuğumuzun okulun kapısından içeri girdiği andan evine güvenle döndüğü ana kadar devletin sorumluluğu devam eder. Çocuklarımızın can güvenliği için hiçbir eksiklik ve hiçbir ihmal normalleştirilemez."