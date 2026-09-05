Turgutlu'da otluk yangını zeytinliğe sıçradı, ekipler yangını söndürdü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.
Selvilitepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın zeytinlik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 4 itfaiye ekibi ve 2 ilk müdahale aracı ile su tankerleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerce söndürüldü.
Kaynak: AA
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