Turgutlu\'da Sağanakta Araçlar Derede Sürüklendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen derede sürüklenen iki aracın sürücüleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 45 AIS 751 plakalı hafif ticari araç ile 35 AT 1234 plakalı kamyonet, Karacaali Deresi üzerindeki köprüde ilerlerken akıntıya kapıldı.

Sürüklenen araçlardan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüler, yakınlarından yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlar iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı.