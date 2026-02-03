Turgutlu Belediyesi'nden "Sanat İyileştirir" Atölyesi

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, "Sanat İyileştirir" adlı sanat atölyesi ve sergi etkinliği düzenleyecek. 10-15 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek atölye çalışmasının ardından ortaya çıkan eserler, 16-17 Şubat'ta sergilenecek.

Turgutlu Belediyesi ve Proximart iş birliğiyle "Sanat İyileştirir" atölyesi düzenlenecek. Küratörlüğünü Özer Ulukaya'nın üstlendiği atölyede, sanatçılar Rümeysa Yılmaz ve Münteha Çağatay; Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle birlikte çalışma yürütecek. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı atölye 10-15 Şubat günleri arasında gerçekleşecek.

Atölye kapsamında çocukların hayal dünyasını tuvale yansıtacağı resimlerden oluşacak "Sanat İyileştirir" sergisi ise 16-17 Şubat günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında eski belediye binasında vatandaşların beğenisine sunulacak. Sergiden elde edilecek gelir ise SMA Tip2 kas hastalığıyla mücadele eden Feyyaz Alperen Cantekin'in kampanyasına bağışlanacak.

"Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne gönülden inanıyoruz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne gönülden inanıyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyasından, yaratıcılıklarından doğacak bu eserlerin, Turgutlu'muzun evladı Feyyaz Alperen'in sağlığına kavuşması adına yürütülen kampanyaya umut olması da bizler için ayrıca önemli ve kıymetli. Tüm hemşehrilerimizi son derece anlamlı olan sergiye katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.