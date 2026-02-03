Turgutlu Belediyesi'nden "Sanat İyileştirir" Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu Belediyesi'nden "Sanat İyileştirir" Atölyesi

03.02.2026 11:28  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi, 'Sanat İyileştirir' adlı sanat atölyesi ve sergi etkinliğini 10-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirecek. Çocukların eserlerinin sergileneceği etkinlikten elde edilecek gelir, SMA hastalığıyla mücadele eden bir çocuğa bağışlanacak.

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, "Sanat İyileştirir" adlı sanat atölyesi ve sergi etkinliği düzenleyecek. 10-15 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek atölye çalışmasının ardından ortaya çıkan eserler, 16-17 Şubat'ta sergilenecek.

Turgutlu Belediyesi ve Proximart iş birliğiyle "Sanat İyileştirir" atölyesi düzenlenecek. Küratörlüğünü Özer Ulukaya'nın üstlendiği atölyede, sanatçılar Rümeysa Yılmaz ve Münteha Çağatay; Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle birlikte çalışma yürütecek. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı atölye 10-15 Şubat günleri arasında gerçekleşecek.

Atölye kapsamında çocukların hayal dünyasını tuvale yansıtacağı resimlerden oluşacak "Sanat İyileştirir" sergisi ise 16-17 Şubat günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında eski belediye binasında vatandaşların beğenisine sunulacak. Sergiden elde edilecek gelir ise SMA Tip2 kas hastalığıyla mücadele eden Feyyaz Alperen Cantekin'in kampanyasına bağışlanacak.

"Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne gönülden inanıyoruz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne gönülden inanıyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyasından, yaratıcılıklarından doğacak bu eserlerin, Turgutlu'muzun evladı Feyyaz Alperen'in sağlığına kavuşması adına yürütülen kampanyaya umut olması da bizler için ayrıca önemli ve kıymetli. Tüm hemşehrilerimizi son derece anlamlı olan sergiye katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi'nden 'Sanat İyileştirir' Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:19:24. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi'nden "Sanat İyileştirir" Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.