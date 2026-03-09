Turgutlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik bir adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 576 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z.A. (20) ve Y.K. (23) tutuklandı, N.B. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
