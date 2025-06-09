Turgutlu\'da Yangın: 300 Dönüm Zarar Gördü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alınırken, toplam 300 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü.

Turgutlu'nun kırsal Yayla Mahallesi'nde, saat 17.00 sıralarında zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, iki söndürme helikopteri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ilk belirlemelere göre toplam 300 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.