Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri Ekiplerinden Ortak Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri Ekiplerinden Ortak Denetim

03.07.2026 14:42  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte ilçe genelinde yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. Kurallara uymayan esnafa uyarı ve işlem yapıldı.

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte ilçe genelinde yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların yaya yollarını güvenli ve rahat şekilde kullanabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli ekiplerle birlikte Cumhuriyet Caddesi üzerinde kamuya ait alanları işgal eden unsurlar kontrol edildi. Yol ve kaldırım işgaline sebebiyet veren malzemeler tespit edilirken, kurallara aykırı şekilde satış yapan esnafa gerekli uyarılarda bunuldu, işlem yapıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın yolları ve kaldırımları güvenli şekillerde kullanabilmesi en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimlerde hem gerekli bilgilendirmeleri yapıyor hem de kurallara uymayan işletmelere yasal işlemleri gerçekleştiriyoruz. Kamuya ait ortak kullanım alanlarının amacına uygun şekilde kullanılabilmesi adına denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Turgutlu, Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Manisa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri Ekiplerinden Ortak Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak Sağanak yağış için tarih verildi Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak! Sağanak yağış için tarih verildi
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı
Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:50
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:32
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
13:35
Komedyen Deniz Göktaş’ın Emniyet ifadesi Tutuklama talebiyle sevk edildi
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
12:39
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 16:03:16. #7.12#
SON DAKİKA: Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri Ekiplerinden Ortak Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.