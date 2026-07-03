Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri Ekiplerinden Ortak Denetim

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte ilçe genelinde yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların yaya yollarını güvenli ve rahat şekilde kullanabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli ekiplerle birlikte Cumhuriyet Caddesi üzerinde kamuya ait alanları işgal eden unsurlar kontrol edildi. Yol ve kaldırım işgaline sebebiyet veren malzemeler tespit edilirken, kurallara aykırı şekilde satış yapan esnafa gerekli uyarılarda bunuldu, işlem yapıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın yolları ve kaldırımları güvenli şekillerde kullanabilmesi en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimlerde hem gerekli bilgilendirmeleri yapıyor hem de kurallara uymayan işletmelere yasal işlemleri gerçekleştiriyoruz. Kamuya ait ortak kullanım alanlarının amacına uygun şekilde kullanılabilmesi adına denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz" diye konuştu.