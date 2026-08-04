Turgutlu’da yaya ve araç güvenliği için işgal denetimi - Son Dakika
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Turgutlu’da yaya ve araç güvenliği için işgal denetimi

Turgutlu’da yaya ve araç güvenliği için işgal denetimi
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. Bayrak, flama, lastik, saksı gibi malzemeler kaldırıldı; işgalin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde yaya ve araç trafiğini olumsuz yönde etkileyen işgalleri tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde yol ve kaldırım üzerinde yer alan bayrak, flama, lastik, saksı ve benzeri malzemeler kaldırıldı. Söz konusu işgale sebebiyet veren kişi ve işletmelere gerekli uyarılar yapılırken işgalin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın kaldırımları ve yolları güvenli şekilde kullanımı en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda işgal denetimlerini sık sık gerçekleştiriyor, işgale neden olan unsurları tek tek tespit edip gerekli uyarıları ve işlemleri yapıyoruz. Esnafımızdan da bu konuda dikkat ve özeni göstermelerini özellikle rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Turgutlu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu’da yaya ve araç güvenliği için işgal denetimi - Son Dakika

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