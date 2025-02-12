Turgutlu'daki Çocuk Kültür Sanat Merkezi İkinci Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Turgutlu'daki Çocuk Kültür Sanat Merkezi İkinci Yaşını Kutladı

Turgutlu Belediyesi'nin 'Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi', eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle kurulduğu günden bu yana önemli başarılar elde etti. İkinci yıl dönümü, minik öğrencilerin sahne gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

12.02.2025 17:36
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi" ikinci yılını doldurdu. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Eğitimde fırsat eşitliği için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın yarınlarına ışık tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye'nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme programının ücretsiz sunarak Türkiye'de bir ilke imza attığı "Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi" iki yaşına girdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merkezin kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Etkinlikte, merkezde eğitim gören minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gösterileri sahneledi.

Kutlama programına, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen katıldı.

"Çocuklarımızın yarınlarına ışık tutmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Okul öncesi eğitimi ve üç öğün beslenmeyi ücretsiz vererek Türkiye'ye örnek olduğumuz, bugüne kadar yüzlerce çocuğumuza eğitim verdiğimiz Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi'mizin ikinci yaşı için düzenlenen programa Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Bülent Gökmen ile birlikte katıldık. Minik öğrencilerimizin hazırladığı gösterilerle renklenen bu özel günde, onların mutluluğunu paylaşmak bizler için büyük bir gurur kaynağıydı. Eğitimde fırsat eşitliği için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın yarınlarına ışık tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'daki Çocuk Kültür Sanat Merkezi İkinci Yaşını Kutladı - Son Dakika

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