Turgutlu'nun Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Etkinlikte halk oyunları gösterisinin yanı sıra öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletisi sunuldu.
Törene, Yeni Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA
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