Turgutlu Yazarları Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Turgutlu Yazarları Okurlarıyla Buluştu

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen 'Turgutlu Yazarlarıyla Buluşuyor' programında yerel yazarlar, okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte yazarlar kitaplarını tanıtıp imzaladı.

23.12.2024 11:39
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Turgutlu Yazarlarıyla Buluşuyor" isimli programda yazarlar, okurlarıyla buluştu. programa vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen "Turgutlu Yazarlarıyla Buluşuyor" programı kapsamında Turgutlulu ve Manisalı yazarlar Metin Akdeniz, Mustafa Tarık Özkan, Aytekin Gökkaya, Aydın Aldırmaz ve Havva Ağral okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlar, ilk olarak kitaplarının içeriği ve yazarlık süreci üzerine bir konuşma yaptı. Söyleşinin ardından kitaplar imzalandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz'in de katıldığı program okurlar tarafından da büyük beğeniyle takip edildi. Hüseyin Maliz, "Belediyemiz ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği iş birliğiyle Turgutlulu yazarlarımızı okurlarıyla buluşturduk. Turgutlulu ve Manisalı yazarlarımız Metin Akdeniz, Mustafa Tarık Özkan, Aytekin Gökkaya, Aydın Aldırmaz ve Havva Ağral'ı yakından tanıma fırsatımız oldu. Yazarlarımıza değerli vaktini bizlere paylaştığı için çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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