Turhal Atatürk Ortaokulu Hentbol Takımı Birinci Oldu

Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Okul Sporları Küçük Kız Hentbol Grup Müsabakalarında birincilik elde etti.
Sivas'ta 3-6 Mart tarihlerinde düzenlenen turnuvada Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.
Bu sonuçla Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, 2 Nisan'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Derece elde eden sporculara madalya ve belgeleri düzenlenen törenle verildi.
