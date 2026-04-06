Turhal'da 23 Nisan Etkinliği

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Maarifin kalbinde çocuk" etkinliği gerçekleştirildi.
Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte öğrencilerle buluşan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Mertol, hikaye anlatımını storigami tekniğiyle birleştirdi.
Origami sanatı eşliğinde düzenlenen etkinlikte masal kahramanı kuğu canlandırılırken, program sonunda Okul Müdürü Keziban Özcan, Mertol'a çiçek takdim etti.
