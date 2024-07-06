Turhal'da kafa kafaya çarpışan cip ile otomobil kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Turhal'da kafa kafaya çarpışan cip ile otomobil kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Turhal\'da kafa kafaya çarpışan cip ile otomobil kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası mahalleli oturma eylemi yaparak yolun trafiğe kapanmasını sağladı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.07.2024 09:07
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TOKAT'ın Turhal ilçesinde ciple otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Turhal- Zile kara yolu Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zile yönüne giden Mehmet İhsan Akgöz (43) idaresindeki 60 AFC 191 plakalı cip ile karşı yönden gelen Yasin Çınar (27) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yasin Çınar kurtarılamadı.

Kaza sonra mahalleli, Turhal- Zile kara yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Olay yerine gelen Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural ile görüşen mahalleli, 30 dakika sonra yolu ulaşıma açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Turhal'da kafa kafaya çarpışan cip ile otomobil kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turhal'da kafa kafaya çarpışan cip ile otomobil kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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