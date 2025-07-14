Turhal\'da şehit İsmail Bay için mevlit okutuldu

Turhal'da, Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesi kırsalında 2 Temmuz 2008'de mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er İsmail Bay için mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi tarafından Çaylı Köyü Cemevi'nde düzenlenen mevlitte tüm şehitler için dua edildi.

Dua sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.

Mevlit programına şehidin ailesinin yanı sıra Kaymakam Ersin Tepeli, Turhal İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Özkan, Turhal İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Sinan Bingöl, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar ile vatandaşlar katıldı.