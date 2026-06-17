Turhal'da Taşkın Riski Nedeniyle Yerleştirilen Kaya Seti Kaldırılıyor - Son Dakika
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Turhal'da Taşkın Riski Nedeniyle Yerleştirilen Kaya Seti Kaldırılıyor

Turhal\'da Taşkın Riski Nedeniyle Yerleştirilen Kaya Seti Kaldırılıyor
17.06.2026 14:38
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Almus Barajı'nın doluluk oranı sonrası Yeşilırmak'a yerleştirilen kaya seti kaldırılmaya başlandı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle, nehirde oluşabilecek taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarına yerleştirilen 9 kilometrelik dev kaya seti, tehlikenin geçmesinin ardından kaldırılmaya başlandı.

Turhal ilçesinde geçen mayıs ayında aşırı yağışlarla Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla sel riskine karşı Yeşilırmak kıyısı boyunca, nehrin sağ ve sol taraflarında çalışma başlatıldı. DSİ, İl Özel İdaresi ve Turhal Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, suyun gücünü kesmek amacıyla özellikle ilçe merkezinde tonlarca ağırlıktaki kayalar kullanıldı. İş makineleriyle üst üste yığılıp, duvar haline getirilen kayalarla, nehir boyunca 9 kilometrelik hat oluşturulup, suyun yerleşim yerlerine ulaşması engellendi.

Bölgede günlerdir süren takip ve barajdaki su seviyesinin normale dönmeye başlamasıyla da taşkın riskinin ortadan kalktığı belirtildi. İlçe merkezini korumak adına yerleştirilen 9 kilometrelik dev kaya hattının iş makineleriyle kaldırılması için de çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki önlemleri ve nehir yatağındaki takip çalışmaları ise tedbiren devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Turhal'da Taşkın Riski Nedeniyle Yerleştirilen Kaya Seti Kaldırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turhal'da Taşkın Riski Nedeniyle Yerleştirilen Kaya Seti Kaldırılıyor - Son Dakika
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