Turistlerin Yasak Aşkı Düden Şelalesi - Son Dakika
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Turistlerin Yasak Aşkı Düden Şelalesi

Antalya'nın göz kamaştıran güzelliği Düden Şelalesi, haziran ayında yabancı turist akınına uğradı. Şelalenin denizle buluştuğu alana gelen tatilciler, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen çitleri aşıp falezlerden aşağı indiler, fotoğraf çekinip tekrar yukarı tırmandılar.

04.06.2024 15:35
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Turistlerin yasak aşkı Düden Şelalesi: Çitleri aşıp falezlerden aşağı indiler, fotoğraf çekinip tekrar yukarı tırmandılar

Yine çitleri aşıp metrelerce yüksekte ölüme meydan okudular

Şelalenin göz kamaştıran güzelliği turistleri dağcı yaptı

ANTALYA - Antalya'nın göz kamaştıran güzelliği Düden Şelalesi, haziran ayında yabancı turist akınına uğradı. Şelalenin denizle buluştuğu alana gelen tatilciler, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen çitleri aşıp falezlerden aşağı indiler, fotoğraf çekinip tekrar yukarı tırmandılar.

Haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklığının 40 derece üstüne çıktığı Antalya'da yabancı turist sayısı da gün gittikçe artıyor. Sahilleri dolduran turistler, zaman zaman da kentin önemli noktalarına da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Turistler, doğa harikası olan ve Muratpaşa ilçesinde denize dökülen dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ne adeta akın etti. Tekne turlarının da düzenlendiği şelaleye gelen turistler, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekinirken, bazı turistler ise bu durumu biraz abarttı. Yaklaşması yasak olan çitleri aşan turistler, falezlerden aşağı indi ve şelalenin döküldüğü alanda hem serinledi hem de o anları kaydetti. Ardından turistler çıktıkları bölgeden adeta bir dağcı gibi yukarı tırmandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Turistlerin Yasak Aşkı Düden Şelalesi - Son Dakika

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