Güncel

Turizm cenneti Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplı yolu açılıyor

Bitlis İl Özel İdaresinden nisan ayında karla mücadele çalışması

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan dünyanın 2. büyük krateri olan Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplı yolu özel idare ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolunun açılması için çalışma başlattı. Dün başlatılan çalışma 5 iş makinesiyle devam ederken, yol açma çalışmasının bayramın 1 veya 2'nci günü biteceği bildirildi.

Nemrut Dağı eteğinde çalışma yürüten ekipler, turizmde önemli potansiyele sahip olan ve "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan krater gölüne giden yolu başlatılan çalışmayla 2 veya 3 gün içinde ulaşıma açacaklarını belirttiler.

Kentin turizmine katkı sunan gölün yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirten İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, "Yolda kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. Karla mücadelemizin son ayağı olan Nemrut Krater Gölümüzün yolunu açmaya bugün itibari ile başladık. İlimiz için son derece önemli olan bu yolu açmaya başladık. Yolda yer yer kar kalınlığı 5-6 metreyi bulmakta. Ülkemizin birçok yerinde insanlar denize girerken biz 1-2 gün içinde karla mücadelemizi tamamlamış olacağız. Bayramın 1 veya 2'nci gününe kadar göle ulaşmayı hedefliyoruz. Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı turistler açısından çok önemli bir yere sahip. Bizlerde bunun bilincinde olduğumuz için 3 iş makinesi, bir kepçe ve bir rotatifle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.