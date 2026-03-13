Turizm İçin Önemli Görüşme
13.03.2026 18:00
Bakan Ersoy, THY başkanıyla Türkiye'nin turizm potansiyelini güçlendirme konusunu görüştü.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve Genel Müdür Yardımcıları Murat Şeker ile Ahmet Olmuştur ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve Genel Müdür Yardımcıları Murat Şeker ile Ahmet Olmuştur ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Ersoy, görüşmede, Türkiye'nin turizm potansiyelini daha da güçlendirecek iş birlikleri ve ulaşım ağının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Türkiye'nin turizmdeki küresel konumunu daha ileriye taşıyacak çalışmaları istişare etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Kültür, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
