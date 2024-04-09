Turizm Sezonunda Ören Yerleri Gece 00.00'a Kadar Ziyarete Açık - Son Dakika
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Turizm Sezonunda Ören Yerleri Gece 00.00'a Kadar Ziyarete Açık

Turizm Sezonunda Ören Yerleri Gece 00.00\'a Kadar Ziyarete Açık

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aspendos, Side, Patara, Hierapolis ve Efes ören yerleri turizm sezonu boyunca gece 00.00'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00'e kadar, Ayasofya Tarihi Müzesi, Van Akdamar Anıt Müzesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

09.04.2024 12:13  Güncelleme: 12:17
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Turizm sezonu boyunca Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyarete açık olacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri turizm sezonu boyunca uzatıldı.

Bu kapsamda, Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ziyaret saatleri güncellemesine göre, İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00'e kadar, Ayasofya Tarihi Müzesi, Van Akdamar Anıt Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Bodrum, Efes, Van, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turizm Sezonunda Ören Yerleri Gece 00.00'a Kadar Ziyarete Açık - Son Dakika

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