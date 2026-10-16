Turizmciler Las Vegas\'taki 2026 IMEX America\'da Çin\'in turist cazibesini anlattı

LAS VEGAS, 16 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2026 IMEX America Fuarı'nda Çin'e ayrılan sergi alanı büyük ilgi çekti.

Etkinliğe katılan turizm sektörü temsilcileri Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, pandalar ve Çin Seddi'nin yanı sıra yüksek teknoloji inovasyonlarının da Çin'i yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline getirdiğini söyledi.

Sektör temsilcilerine göre Çin, köklü tarihi, canlı kültürü ve çeşitli doğal güzellikleriyle ziyaretçileri çekmeye devam ederken, ülkenin bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeleri de turistlere farklı deneyim imkanları sunuyor.

Etkinlik, perşembe günü sona erdi.