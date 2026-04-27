Turizmde Kriz ve Fırsatlar

27.04.2026 04:03
Türkiye'ye gelen turistler diğer Akdeniz ülkelerine kayarken, yangın yönetmeliği ve ikamet kısıtlaması da sektörü zorluyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma ve Dubai'ye alternatif olma fırsatları var.

Turizm Bakanlığı önlem alsa da turistler İtalya, İspanya, Yunanistan'a kayıyor. Marmaris'te otel sahibi, çok iptal olduğunu ve her şey dahil 20-30 Euro'ya indiklerini söylüyor. Antalya ve Bodrum'dan da benzer mesajlar var.

Kartalkaya yangını sonrası ahşap yapılı otellere yangın yönetmeliği baskısı arttı. Karadeniz'den Muğla'ya ahşap pansiyonlar bu şartlar altında eziliyor. DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ve Muğla Valisi İdris Akbıyık girişimlerde bulundu ancak sonuç netleşmedi. Oteller ruhsat sorunu nedeniyle acentelerle anlaşamıyor.

Yabancılara ikamet kısıtlaması da turizmi olumsuz etkiliyor. Antalya'da kent ekonomisi zarar görüyor. Göç İdaresi'nin kısıtlamayı gözden geçirmesi gerekiyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma, Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye bağlanan Kuşak Yol Projesi'ni gündeme taşıyor. Türkiye ayrıca Dubai'ye alternatif olarak İstanbul'da vergi ve yatırım kolaylıkları sağlayabilir. Varlık Barışı ile yurtdışındaki dövizler ekonomiye kazandırılabilir.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
