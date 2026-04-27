Turizmde Kriz ve Fırsatlar

Turizm Bakanlığı önlem alsa da turistler İtalya, İspanya, Yunanistan'a kayıyor. Marmaris'te otel sahibi, çok iptal olduğunu ve her şey dahil 20-30 Euro'ya indiklerini söylüyor. Antalya ve Bodrum'dan da benzer mesajlar var.

Kartalkaya yangını sonrası ahşap yapılı otellere yangın yönetmeliği baskısı arttı. Karadeniz'den Muğla'ya ahşap pansiyonlar bu şartlar altında eziliyor. DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ve Muğla Valisi İdris Akbıyık girişimlerde bulundu ancak sonuç netleşmedi. Oteller ruhsat sorunu nedeniyle acentelerle anlaşamıyor.

Yabancılara ikamet kısıtlaması da turizmi olumsuz etkiliyor. Antalya'da kent ekonomisi zarar görüyor. Göç İdaresi'nin kısıtlamayı gözden geçirmesi gerekiyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma, Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye bağlanan Kuşak Yol Projesi'ni gündeme taşıyor. Türkiye ayrıca Dubai'ye alternatif olarak İstanbul'da vergi ve yatırım kolaylıkları sağlayabilir. Varlık Barışı ile yurtdışındaki dövizler ekonomiye kazandırılabilir.