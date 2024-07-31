Turizmin Karbon Ayak İzi Azaltılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turizmin Karbon Ayak İzi Azaltılıyor

Türkiye'de 2050 yılına kadar karbon salınımının sıfıra indirilmesi için başlatılan çalışmalar tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de devam ediyor. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Türkiye'deki konaklama tesislerinin yarıdan fazlasının sürdürülebilir turizm kriterlerini yerine getirmeye başladığını belirtti. Bu çalışmalarla turizm faaliyetlerinin doğal tarihi güzelliklere zarar vermeden gerçekleştirilmesi ve karbon ayak izi gibi konuların kayıt altına alınarak azaltılması hedefleniyor.

31.07.2024 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizmin "karbon ayak izi" çıkartılıyor

NEVŞEHİR - Türkiye'de 2050 yılına kadar karbon salınımının sıfıra indirilmesi için başlatılan çalışmalar tüm sektörlerde oluğu gibi Turizmin sektöründe de devam ediyor.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, başlatılan çalışmalardan sonra Türkiye'de bulunan 22 binden fazla konaklama tesisinin yarıdan fazlasının kriterleri yerine getirmeye başladığını söyledi.

Dünya Turizm Örgütü, sürdürülebilir turizmi "Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak hesaba katan, ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan turizm" olarak tanımladığını söyleyen Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada " Bu projenin adı aslında Türkiye sürdürülebilir turizm kriterleri ve programı. Bu program TGA ve Kültür Turizm Bakanlığımız aracılığıyla yürütülüyor. Kapadokya Üniversitesi bu konuda danışmanlık hizmeti veriyor. Turizm yaparken turizm faaliyetlerini yaparken hem doğal tarihi güzelliklere zarar verilmemesi hedefleniyor. Daha da önemlisi karbon ayak izi gibi, su sarfiyatı gibi konuların kayıt altına alınması, işletmeler tarafından takip edilmesi ve peyderpey azaltılması hedefleniyor" dedi.

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, ülkemizin su stresi olan bir ülke olduğunu belirterek "Su kaynaklarımız bizim için çok kıymetli ve bunların turizmde kayıtlı kullanılması gerekiyor. Karbon ayak izi yine Türkiye Paris Antlaşması'nın parçası olduğu için 2050 yılına kadar karbonu sıfırlamaya gayret ediyoruz. Bu konuda hükumetimizin çok önemli çalışmaları var. Turizm sektörü de sayın bakanımız sayesinde gerçekten bu konuda dünya çapında ilk adım atanlardan biri oldu" dedi.

Türkiye'nin, Avrupa çapında en fazla sürdürülebilir otele sahip olan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Karasar, "Turizm sektörümüzü ve konaklama sektörümüzü tebrik etmek lazım. Bu kriterler yayınlandığından itibaren en hızlı şekilde kendisi adapte etti. Şu anda Türkiye'deki 22 biden fazla konaklama tesisinin yarıdan fazlası çok ciddi şekilde hem karbon ayak izlerini, hem su sarfiyatlarını, hem de bütün sürdürülebilirlik kriterlerini takip ediyorlar, dokümante ediyorlar ve azaltma yolunda önemli adımlar atıyorlar. Aslında bir konaklama sektöründe bir odada günlük 20 ila 40 litre arasında su sarfiyatı bekleniyor. Turizmde farklı farklı çözümler olduğunda çok yüksek seviyelere gelebiliyor. Bu gerçekten su stresi olan bölgelerde anlamsız ve gereksiz sarfiyatlara sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hasan Ali Karasar, Türkiye, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turizmin Karbon Ayak İzi Azaltılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 23:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: Turizmin Karbon Ayak İzi Azaltılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement