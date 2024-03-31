Türk A Milli Karate Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak istiyor

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Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmak için çalışmalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde sürdüren Türk A Milli Karate Takımı'nın Teknik Direktörü Adnan Şamdan, "Hedefimiz, her zaman olduğu gibi Türkiye'yi şampiyonada birinci yapmak." dedi.

Türk A Milli Karate Takımı Teknik Direktörü Adnan Şamdan, 8 Mayıs'ta Hırvatistan'da yapılması planlanan Avrupa Karate Şampiyonası öncesi AA muhabirine çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şamdan, KKTC'nin Girne kentindeki hazırlık kampına 14'ü bayan, 13'ü erkek olmak üzere 27 aday karateci ile geldiklerini belirterek, KKTC'den sonra Mısır'da da bir kamp yaparak esas kadroyu belirleyeceklerini söyledi.

Girne kentini hem KKTC'ye destek hem de tanınırlığının artması için 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde kamp yeri olarak seçtiklerini vurgulayan Şamdan, çalışmalarının tempolu bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Şamdan, Türk A Milli Karate Takımı sporcularının, 2022 yılında Avrupa'da takım halinde şampiyon olduğunu ve geçen yıl düzenlenen hem dünya hem de Avrupa şampiyonasında önemli derecelere imza attığını hatırlattı

Teknik Direktör Şamdan, "Hedefimiz, her zaman olduğu gibi Türkiye'yi şampiyonada birinci yapmak. Hırvatistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda erkekler, bayanlar ve takım kategorisinde toplam 16 sporcu ile yarışacağız. 2022 yılında olduğu gibi ülkemize şampiyonluk getirmek ve Türkiye'yi zirvenin sahibi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcular umutlu

Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli karateci Tuba Yakan, Hırvatistan'dan altın madalya ile dönerek başarılarını devam ettirmek istediğini söyledi.

Yakan, "Uluslararası müsabakalarda İstiklal Marşı'mızı dinlettirmek ve bayrağımızın göndere çekilmesi bizi mutlu ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya almak ve takım halinde başarılı olmak en büyük isteğimiz." dedi.

Kamptaki moral ve motivasyonlarının oldukça iyi olduğunu aktaran Yakan, müsabakalarda seyirci desteğinin öneminde işaret ederek, Hırvatistan'daki Türklerin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

Milli karateci Eray Şamdan, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ikinci olarak Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını getirdiğini hatırlatarak, "Hırvatistan'da hem bireysel olarak hem de takım olarak zirveyi hedefliyoruz. Türkiye olarak karatede güçlü bir ülkeyiz. Büyüklerde daha önce 2 kez kazandığım Avrupa şampiyonluğunu 3. kez tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.