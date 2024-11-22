Türk Astronot Gezeravcı: Uzay Yolculuğu Bir Başlangıçtır

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Gezeravcı: "Uzaya yolculuğumuz bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değil"

"Bu konuda mütevazi olmayacağım, Türk insanı pratik zeka konusunda son derece ileride"

"Bir anne ve babanın hayatındaki en değerli adım evladının bu hayatta attığı ilk adım. Türk evladının uzayda attığı ilk adımda hepimize hayırlı olsun"

"Gençlerimizin potansiyellerinden en ufak bir şüphemiz yok. Yeter ki, kimse gölge etmesin, özgüvenlerini yaftalayıp potansiyellerini ayak altına almaya çalışmasın"

ERZURUM - Milli Uzay Programı'nın önemli aşamalarından biri olan insanlı uzay misyonu kapsamında, Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Erzurum'da öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda Necip Fazıl Kısa Kısakürek Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, programda uzayda yaşadığı deneyimle ilgili bilgiler paylaştı, tavsiyelerde bulundu ve sorulara cevap verdi.

Alper Gezeravcı, insanlı uzay misyonu görevinin icrasından bugüne kadar, ülkeye döndükten sonra 106 şehir değişimiyle 208'inci programı Erzurum'da icra ettiklerini ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizin ayağına kadar gelerek, bu görev süreçlerini anlatmak, sadece görevin teknik boyutlarını değil aslında daha ziyade manevi boyutunun onlara aşılamak, onların bugüne kadar hak ettikleri özgüveni ayağa kaldırmalarına vesile olacak ve bugüne kadar ısrarla özgüvenlerini yaftalamaya yeltenen insanların bütün çabasını boşa çıkaracak şekilde onların geleceğe bakışlarını daha öz güvenli hale getirecek bir içerik barındırıyor. Sunumu yaptığımız kitledeki kardeşlerimizin sorularından ve olaya yaklaşımlarından, dikkat seviyelerinden, hakikaten bütün gelecek hedeflerini üzerlerine inşa ettiğimiz bu kardeşlerimizin geleceğimizin hakikaten teminatı olduğunu bir kere daha ispat ediyor." dedi.

"Bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değil "

Milli Uzay Programı'nın bir unsuru olan insanlı uzay misyonu sürecinin en önemli mimarının devletin güçlü iradesi olduğunu vurgulayan, Alper Gezeravcı şöyle devam etti, "Biz devletimizin imkanlarıyla yetişmiş bir bireyiz. ve devletimizin imkanlarıyla uzaya gidip bu görevi icra edebildik. Bu konuda devletimizin güçlü iradesine ve milletimizin imkanlarına müteşekkiriz. Sürecin devamlılığı noktasında bu her yerde vurguladığımız üzere bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bir yere varış hikayesi değil. Dolayısıyla ilk adımını attığımız bu misyonun icrasıyla ilk adımı icra ettiğimiz görevin devamında daha Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği bu kardeşlerimizin yürüyeceği nice yol var. Buna yönelik olarak da devletimizin altyapı hazırlıkları halihazırda devam ediyor."

"Yeter ki, kimse gölge etmesin. "

Türk insanının, pratik zeka konusunda son derece ileri seviyede olduğunu anlatan Alper Gezeravcı, "Bu konuda asla mütevazi olmayacağım. Dünyanın başka milletleriyle bir araya geldiğimizde rutin olan akışı zaten herkes okuyarak anlayabiliyor. Ama sıkıntı işin rutinin dışına çıktığında, acil durum senaryolarını geçtiğinde ve sıra dışı şartlarla yüz yüze geldiğimizde, yüzyıllardır bulunduğumuz bu coğrafyada badirelerle mücadele etmeye alışık olmuş bu milletin evlatlarına rakip zeka konusunda ne tür çözümler üretebildiğini net olarak ortaya koyuyor. Bu noktada onların potansiyellerinden en ufak bir şüphemiz yok. Yeter ki, kimse gölge etmesin. Yeter ki, onu kimse onların özgüvenlerini yaftalayıp potansiyellerini ayak altına almaya çalışmasın" şeklinde konuştu.

Konuşmanı ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Daha sonra Erzurum Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya Erzurum'un önemli simgelerinden olan Oltu Taşı tespihi armağan etti.