Türk Bayrağını Çöpe Atan İşçilere Dava

Güncel

Aydın'da Türk bayrağını çöpe atıp kendileri bulmuş gibi paylaşım yaptıran 2 belediye işçisi hakkında 6 aydan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Efeler Belediyesi'nde çalışan 3 temizlik işçisi 20 Nisan'da Ata Mahallesi'nde çöpte Türk bayrağı bulduklarını öne sürerek video çekildi. İşçiler daha sonra bu videoyu sosyal medyada yayın yapan haber sayfalarına paylaşmaları için gönderdi.

Videonun paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayrağı çöpe atanı tespit etmek için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bayrağın aynı işçiler tarafından çöpe atıldığını belirledi.

Bunun üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı ve iddianame hazırlandı.

İddianamede şüpheliler, Türk bayrağını çöpte konteynerinde bulduklarını, toplumsal duyarlılık olması amacıyla videoya aldıklarını, art niyetlerinin olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini öne sürdü.

Dosyaya giren güvenlik kamerasında Ata Mahallesi'nde temizlik işçileri Abdullah A. ile Abdurrahman A.'nın çöpleri boşalttığı, daha sonra Abdullah A'nın aracın arkasından aldığı Türk bayrağını konteynere bıraktığı, ardından bayrağı çöpün içinden çıkararak sürücü Burhan D. tarafından kayda alındıklarına ilişkin ifadeler iddianamede yer aldı.

Abdurrahman A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılık, diğer ikisi hakkında "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ceza istedi.

Şüphelilerin bu suçtan hapis cezasına mahkumiyeti halinde haklarında TCK'nin 53/1 maddesinin uygulanması talep edildi.

Öte yandan olayın bildirilmesinin ardından 3 çalışanın Efeler Belediyesince işten çıkarıldığı öğrenildi.