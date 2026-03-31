Türk Büro-Sen Dava Sonucuna İtiraz Etti
Türk Büro-Sen Dava Sonucuna İtiraz Etti

31.03.2026 00:19
Memur emeklileri için ek ödeme talebi Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

(ANKARA) - Memur emekli maaşlarına ilave ek ödemenin yansıtılması talebiyle açılan dava, Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi; Türk Büro-Sen karara muhalefet şerhi koyarak davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi.

Türk Büro-Sen, memur emeklilerine ilave ek ödemenin maaşlarına yansıtılması amacıyla açtığı davanın Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf) tarafından ikiye bir oyla reddedildiğini açıkladı.

Sendika, karara muhalefet şerhi koyan hakimin karşı oy ve gerekçesini memur emeklileri adına değerli bulduklarını belirterek, Anayasa'nın 10. ve 60. maddelerine aykırı gördükleri bu kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.

Türk Büro-Sen, ilave ek ödemenin memur emekli maaşlarına yansıtılması için tüm yasal ve meşru yolları kullanacaklarını vurguladı ve sürecin başarıyla sonuçlanması için mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

