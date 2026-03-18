Türk Dernekten Gazze'de Bayram Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dernekten Gazze'de Bayram Sevinci

18.03.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'deki çocuklara saç tıraşı ve bayram kıyafeti desteği sağladı.

HAN Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşu Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Ramazan Bayramı öncesi Filistinli çocuklara saç tıraşı ve bayramlık kıyafet desteği sağladı.

Dernek gönüllüleri, İsrail saldırılarının neden olduğu zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara saç tıraşı yaptı, bayramlıklarını giydirerek bayram sevinci yaşamalarına katkı sundu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de kısıtlı imkanlarla gerçekleştirilen etkinlik, berbere gitme ya da bayramlık alma imkanı bulunmayan çocukları bir araya getirdi.

İsrail'in uzun süredir devam eden ablukası ve saldırılarının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle Gazze'de birçok aile, çocuklarının en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekiyor.

"Her zaman yanımızda oldukları için Türk halkına teşekkür ederiz"

Etkinliğe katılan Filistinli berber Selim, AA muhabirine, "En basit ihtiyaçlardan mahrum kalmış bölgelerdeki çocuklar için düzenlediğimiz saç kesimi ve bayramlık dağıtma etkinliğiyle, çocukların yüzlerinde bayram sevincini görmeyi amaçladık. Bu hizmetleri vererek çocukları sevindirdikleri ve her zaman yanımızda oldukları için Türk halkına teşekkür ederiz." dedi.

Derneğin Gazze'deki gönüllülerinden Tahir Ebu Amir de enkazlar arasında çocuklara saç kesimi yaptıklarını belirterek, çocukların yüzündeki mutluluğun paha biçilmez olduğunu söyledi.

Saç kesiminin ardından çocuklar, kendilerine uygun bayramlık kıyafet ve ayakkabıları seçti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dernekten Gazze'de Bayram Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:16:13. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Dernekten Gazze'de Bayram Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.