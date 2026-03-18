Türk Dernekten Gazze'de Bayram Sevinci

HAN Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşu Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Ramazan Bayramı öncesi Filistinli çocuklara saç tıraşı ve bayramlık kıyafet desteği sağladı.

Dernek gönüllüleri, İsrail saldırılarının neden olduğu zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara saç tıraşı yaptı, bayramlıklarını giydirerek bayram sevinci yaşamalarına katkı sundu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de kısıtlı imkanlarla gerçekleştirilen etkinlik, berbere gitme ya da bayramlık alma imkanı bulunmayan çocukları bir araya getirdi.

İsrail'in uzun süredir devam eden ablukası ve saldırılarının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle Gazze'de birçok aile, çocuklarının en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekiyor.

"Her zaman yanımızda oldukları için Türk halkına teşekkür ederiz"

Etkinliğe katılan Filistinli berber Selim, AA muhabirine, "En basit ihtiyaçlardan mahrum kalmış bölgelerdeki çocuklar için düzenlediğimiz saç kesimi ve bayramlık dağıtma etkinliğiyle, çocukların yüzlerinde bayram sevincini görmeyi amaçladık. Bu hizmetleri vererek çocukları sevindirdikleri ve her zaman yanımızda oldukları için Türk halkına teşekkür ederiz." dedi.

Derneğin Gazze'deki gönüllülerinden Tahir Ebu Amir de enkazlar arasında çocuklara saç kesimi yaptıklarını belirterek, çocukların yüzündeki mutluluğun paha biçilmez olduğunu söyledi.

Saç kesiminin ardından çocuklar, kendilerine uygun bayramlık kıyafet ve ayakkabıları seçti.