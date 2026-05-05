Türk Devletleri Kültür Etkinliği Salıpazarı'nda

Salıpazarı Genç Ar-Ge Ekibi öncülüğünde, Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Salıpazarı Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi iş birliğinde "Türk Devletleri Kültür Etkinliği" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan, Doğu Türkistan, Güney Türkistan ve Irak Türkmenlerine ait kültürel unsurlar tanıtıldı.

Program kapsamında Doğu Türkistan'a ilişkin konuşmalar yapılırken, tanıtım stantları ziyaretçilere açıldı. Kazakistan'a özgü dombra müzik dinletisi sunulurken, Türkmenistan'a ait geleneksel dans gösterileri de sahnelendi. Diğer katılımcı ülkeler ise kurdukları stantlarla kültürel değerlerini sergiledi.

Etkinliğin, öğrenciler ve vatandaşların Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yakından tanımasına katkı sağlaması ve farklı coğrafyalardan gelen katılımcılarla etkileşimi artırması amaçlanıyor.