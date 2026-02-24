Türk Dünyası Arabulucular Birliği KKTC'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Türk Dünyası Arabulucular Birliği KKTC'yi Ziyaret Etti

24.02.2026 20:59
Heyet, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşerek hukuki işbirliği ve arabuluculuk konularında fikir alışverişinde bulundu.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'ı ziyaret etti.

KKTC'deki Yüksek İdare Mahkemesi Salonu'nda yer alan ziyarete, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ile Birliğin Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan temsilcileri katıldı.

Ziyarette, hukuki işbirliği ve arabuluculuk alanındaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, Barolar Birliği Başkanı Esendağlı da KKTC'nin yargı sistemi hakkında bilgi verdi.

Birliğin, tüm üye ülkelerin temsilcileri ile KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a ziyaret gerçekleştirmek için KKTC'de olduğunu belirten Esendağlı, heyete teşekkür etti.

"İletişim ve dayanışma büyük önem taşıyor"

Özerdağ, Türk Dünyası Arabulucular Birliğini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk Dünyası Teşkilatının (TDT), KKTC'nin birçok kurumuyla yakın temas kurduğunu, bu iletişim ve dayanışmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Erikel ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Esendağlı'nın, işbirliği içinde değerli çalışmalar yürüttüklerini belirten Özerdağ, Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin tecrübelerini ve bilgilerini KKTC'yle paylaştığını vurguladı.

Çalışmalar konusunda bilgilendirildiğini de aktaran Özerdağ, "Hukuk alanında faaliyette bulunan profesyoneller olarak alternatif çözüm yöntemlerinin hukukun bir parçası olduğu, yargılama süreçlerinin önemli bir parçası olarak bütün dünyada uygulanmakta olduğunu gözlemlemekteyiz." dedi.

Özerdağ, bu konuda yapılan çalışmaların yargılama süreçlerine katkı sunacağını söyleyerek, sadece hukuk alanında yapılacak çalışmalar yanında Türk Dünyası Arabulucular Birliği aracılığıyla, kardeş ülkelerde hukuk alanında faaliyet gösteren ve çalışma yapan profesyoneller ile avukatlarla diyalog kurulmasının ilave bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Birliğin sadece arabuluculuk konusunda değil KKTC'nin tanıtımı konusunda da katkı yaptığını vurgulayan Özerdağ, Barolar Birliği Başkanı Esendağlı'ya organizasyon için teşekkür ederek, ülkenin "alternatif çözüm yöntemlerinin merkezi haline gelen bir coğrafya olması" temennisinde bulundu.

"Lefkoşa'yı arabuluculuk merkezi yapmak istiyoruz"

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Erikel de Birliğin çalışmalarının, dünya hukuk tarihi bakımından önemli olduğunu aktardı.

Birlik çalışmaları ve yapısı ile ilgili bilgi veren Erikel, Barolar Birliğinde Esendağlı ile "Arabuluculuk Kanunu" için taslak hazırladıklarını kaydetti. Erikel, taslağın yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

KKTC ile ilgili hedeflerinden söz eden Erikel, kurulacak olan "Avukat Rauf Raif Denktaş Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü"nün bir marka haline geleceğini belirtti. Erikel, "Kıbrıs Adası'nı, Lefkoşa'yı bir arabuluculuk-hukuk uyuşmazlık çözüm merkezi yapmak istiyoruz." dedi.

Erikel, Singapur'u örnek göstererek, Kıbrıs'ın, dünyanın her yerine aynı mesafe uzaklıkta olduğunu vurguladı. Arabuluculuk çalışmalarıyla ilgili işleyiş, başvuru ve süreçleri anlatan Erikel, "Belli bir ekonomik büyüklükteki, dünya modüllü ve yüz yüze uyuşmazlıkları, Kıbrıs'ta çözmek istiyoruz." diye konuştu.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekilerek tamamlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

