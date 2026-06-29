Türk Dünyası Haftası Bakü'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dünyası Haftası Bakü'de Başladı

29.06.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı için düzenlenen Türk Dünyası Haftası etkinlikleri başladı. 3 Temmuz'a kadar sürecek programda konferanslar, konserler ve kültürel geziler yer alıyor.

Azerbaycan'da, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Türk Dünyası Haftası etkinlikleri başladı.

Azerbaycan Kültür Bakanlığının organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliklerin açılışına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev ile çok sayıda devlet yetkilisi, akademisyen ve davetli katıldı.

Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy de açılışta yer aldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un gönderdiği mesajlar okundu.

Açılışta konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümünün geçmişe duyulan saygının ve geleceğe olan güvenin ifadesi olduğunu belirterek, "Yüz yıl önce Bakü'de temelleri atılan birlik fikri bugün de Türk dünyasını bir araya getiriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim başka ailemiz yoktur, bizim ailemiz Türk dünyasıdır." sözlerini hatırlatan Kerimli, bu ifadelerin bugün salonda somut şekilde hayat bulduğunu söyledi.

Kerimli, "Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelmiş olsak da bizi ortak tarihimiz, ortak hafızamız ve ortak değerlerimiz birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Haftası, 3 Temmuz'a kadar devam edecek

Türk Dünyası Haftası kapsamında 20 ülkeden 126 bilim insanı, araştırmacı ve kültür temsilcisi Bakü'de bir araya geldi.

3 Temmuz'a kadar devam edecek program kapsamında konferans ve sempozyumlar, Bakü Bulvarı'nda açık hava konseri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde katılımcılar için Karabağ'daki Ağdam, Şuşa ve Hankendi şehirlerine gezi düzenlenecek, bölgenin tarihi ve kültürel mirası tanıtılacak.

Program kapsamında ayrıca Azerbaycan Milli Tarih Müzesi'nde Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılına ithaf edilen sergi açılacak, Azerbaycan Milli Kütüphanesi'nde Türk Dünyası Milli Kütüphaneler Birliği Konferansı gerçekleştirilecek ve yeni yayınların tanıtımı yapılacak.

Türk Dünyası Haftası'nın son gününde ise Azerbaycan Milli Güzel Sanatlar Müzesi'nde "Ali Bey Hüseyinzade: Büyük Mütefekkir ve Ressam" konulu bilimsel seminer ve sergi düzenlenecek. Program, Nizami Sinema Merkezi'nde Birinci Türkoloji Kurultayı'na ithaf edilen belgesel-drama filminin gösterimiyle sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Azerbaycan, Kültür, Güncel, Sanat, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Haftası Bakü'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:30:19. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Haftası Bakü'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.