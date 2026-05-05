Türk Dünyası'nın Geleneksel Moda Defilesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dünyası'nın Geleneksel Moda Defilesi

Türk Dünyası\'nın Geleneksel Moda Defilesi
05.05.2026 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi'nde Türk kültürü modern tasarımlarla defilede sergilendi. İlgiyle izlendi.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, Türk dünyasının zengin kültürel mirasını modern tasarım anlayışıyla yeniden yorumlayıp hazırladıkları koleksiyonları defileyle tanıttı. İlgi gören organizasyonda öğrenciler, tasarımlarını da podyumda sergiledi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, Türkiye'nin farklı yörelerine ait geleneksel kıyafetleri ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan'a ait yöresel giysileri modern dokunuşlarla yorumladı. Öğrencilerin yaklaşık 3 ay süren çalışmayla tasarladıkları 42 kıyafet, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen defilede görücüye çıktı. Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkiye'nin farklı yörelerine ait geleneksel giyim unsurları, çağdaş dokunuşlarla yeniden tasarlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) tarafından desteklenen defilede; Kırgızistan temalı koleksiyonda 'beldemchi', 'eleçek', 'kep takiya' ve 'şökülo' gibi geleneksel parçalar öne çıkarken, Türkmenistan koleksiyonunda şalvar, uzun elbise ve 'çargad' başörtüsü dikkat çekti. Özbekistan tasarımlarında kaftan formu, suzeni nakışları ve ikat kumaşlar kullanılırken, Kazakistan koleksiyonunda ise geleneksel nakışlar, kürk detayları ve 'saukele' başlığı yer aldı. Anadolu'dan ise Erzurum ve İzmir yöreleri defilede sahneye taşındı. Erzurum'a özgü şalvar, yelek, kuşak ve kaytan süslemeleri ile İzmir'in efe kültürünü yansıtan cepken, üç etek ve iğne oyalı başlıklar izleyicilere sunuldu.

ORTAK KİMLİK BİLİNCİ

Türk devletlerine ve topluluklarına ait geleneksel giyim unsurlarını modern tasarımlarla tanıtıldığı defile ilgi gördü. Yaklaşık bin kişilik davetlinin izlediği defilenin kürotörlüğünü yapan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, defile ile Türk soyuna mensup toplumların kültürel mirasının çağdaş tasarım diliyle yeniden yorumlanarak görünürlük kazanmasını hedeflediklerini söyledi. Tasarımların Türk dünyası ülkelerinin geleneksel giyim unsurları, sosyal yaşam pratikleri ve kültürel sembollerinden ilham alınarak yapıldığını ifade eden Kırkıncıoğlu, elbiselerin üniversite öğrencilerinin araştırma, yorumlama ve yaratıcı tasarım süreçleri sonucunda ortaya çıktığını bildirdi. Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, "Bu tasarımlar, Türk dünyasının ortak köklerini ve kültürel çeşitliliğini aynı sahnede buluşturarak izleyiciye güçlü bir kültürel anlatı sundu. Öğrencilerin ortaya koyduğu tasarımlar, bireysel yaratıcılığın yanı sıra ortak kimlik bilincini yansıtan güçlü bir anlatı dili oluşturdu. Bu yönüyle defile, gençlerin kültürel mirası taşıyan ve dönüştüren aktif özneler olarak konumlandığı bir sanatsal buluşma niteliği taşıdı. Ayrıca defile, Türk soyuna ait kültürel mirasın yalnızca korunmasını değil, aynı zamanda yeni kuşaklar aracılığıyla yeniden dolaşıma girmesini ve farkındalık oluşturmasını amaçlayan bir kültürel temsil alanı göstergesini oluşturdu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası'nın Geleneksel Moda Defilesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:46:31. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Dünyası'nın Geleneksel Moda Defilesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.