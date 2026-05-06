06.05.2026 02:30
Kayseri'de düzenlenen etkinlikte Türk öğrenciler çeşitli spor branşlarında yarışıyor.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Talas Belediyesi, Akmaral Kırgız Kültür Derneği, Şuşa Azerbaycan Evi Derneği paydaşlığında düzenlenen "Türk Dünyası Spor Müsabakaları" başladı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ERÜ 80. Yıl Atatürk Halı Sahası'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk dünyasından gelen öğrenciler konser gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, sporculara başarılar diledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise etkinlikte Türk dünyasından gelen öğrenciler ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "3 bin 200'e yakın uluslararası öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yüzde 70'i Türk dünyasından. Bu bizim için son derece önemli çünkü sizler kültür elçisi olarak burada bulunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sporculara başarılar dileyerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Devletleri ile İlişkileri Başkanı Ömür Turgut da müsabakaların dostlukların kurulduğu ve ortak değerlerin yeniden hatırlandığı kıymetli bir buluşma olduğunu kaydetti.

Akmaral Kırgız Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Baktıgül Albayrak ve Şuşa Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Elshan Gambarov da birer konuşma yaparak müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

Futbol, bilek güreşi, masa tenisi, satranç ve maraton branşlarında gerçekleştirilecek müsabakalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: AA

