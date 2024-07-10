Türk Eczacılar Birliği, Yeni Eczacılık Fakültesi Açılmamasını İstiyor - Son Dakika
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Türk Eczacılar Birliği, Yeni Eczacılık Fakültesi Açılmamasını İstiyor

Türk Eczacılar Birliği, mevcut fakültelerin kontenjanları ile fakültelere girişte başarı sıralamasının düşürülmesini ve yeni eczacılık fakülteleri açılmamasını talep ediyor. Birlik üyeleri, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) önünde basın açıklaması yaparak, sağlık alanında eğitimin ticari kaygılardan arındırılması gerektiğini vurguladı. Başkan Arman Üney, mevcut fakültelerin güçlendirilmesi ve akredite olmayan fakültelere öğrenci alınmaması gerektiğini belirtti.

10.07.2024 16:27
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Türk Eczacılar Birliği, yeni eczacılık fakültesi açılmamasını, mevcut fakültelerin kontenjanları ile fakültelere girişte başarı sıralamasının düşürülmesini istedi.

Türk Eczacılar Birliği üyeleri, ülke genelindeki 56 eczacı odasından temsilcilerin katılımıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, sağlık gibi stratejik önem taşıyan alanlarda eğitimin ticari kaygılardan arındırılarak planlanması gerektiğini söyledi.

Üney, nitelikli sağlık çalışanı yetiştirilebilmesi için yeni fakültelere değil mevcut fakültelerde akademik kadroların ve gerekli altyapının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, "Bugün sayıları 62'yi bulan eczacılık fakültelerinin sadece 14'ü tam akredite eğitim verebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Mevcut fakültelerin 4 bin 500 öğrenci kontenjanı bulunduğuna işaret eden Üney, "Hem mesleki hem de istihdam anlamında tehlike çanları çalıyor. Biz her yeni eczacılık fakültesi açılışında isyanımızı dile getirdik ama dinleyen olmadı." diye konuştu.

Üney, eczacılık eğitimine ilişkin taleplerini şöyle sıraladı:

"Eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin olmalıdır. Mevcut fakültelerin kontenjanları acilen azaltılmalı, akredite olmayan fakültelere öğrenci alınmamalıdır. Mevcut fakültelerin bir kısmı yerli ve milli ilaç üretimine hizmet edecek ilaç Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmelidir."

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Eczacılar Birliği, Yeni Eczacılık Fakültesi Açılmamasını İstiyor - Son Dakika

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