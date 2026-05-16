Türk Festivali Cenevre\'de Coşkuyla Kutlandı

16.05.2026 23:04
İsviçre ve Fransa'daki Türkler, 'Festiv'Alp' etkinliğinde bir araya geldi, kültürlerini tanıttı.

İsviçre ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları, "Festiv'Alp" ismiyle gerçekleşen etkinlik kapsamında bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentiyle sınır komşusu olan Fransa'nın Annemasse kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) St- Julien ve Annemasse temsilciliklerince düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, Annemasse Belediye Başkanı Gabriel Doublet, St-Julien Belediye Başkanı Laurent Mivelle, DİTİB St-Julien Başkanı Erkan Tanrıkulu, DİTİB Annemasse Başkanı Varol Çalıktor, Haute-Savoie ili Senatörü Loik Herve ile İsviçre ve Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Başkonsolos Çelebican, böyle bir organizasyonu düzenleyen tüm dernek ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Çelebican, "Ülkemizin sıcaklığını, hoşgörüsünü ve misafirperverliğini burada da gösterme fırsatı elde ediyoruz." dedi.

Gelecek senelerde de bu festivalin devam etmesi temennisinde bulunan Çelebican, toplumlar arası ilişkilerin gelişmesinde Türk kültürünü gösterme fırsatının önemli olduğunu kaydetti.

Protokol konukları da sırayla selamlama konuşması yaparak, festivale katılanlara keyifli zaman geçirmelerini söyledi.

Haute-Savoie bölgesinde ilk kez bu ölçekte gerçekleşen etkinlikle, Türk kültürünün bölgedeki vatandaşlara tanıtılması amaçlanıyor.

Festival kapsamında Türk müzikleri, mutfağından lezzetler ve el sanatları da tüm zenginliğiyle ziyaretçilere sunuldu.

Mehter takımı, Türk halk oyunu gösterileri ve çocuklar için organize edilen etkinlikler de programa renk kattı.

Binlerce konuğu ağırlayacak festival, yarın akşama kadar sürecek.

Kaynak: AA

Trump'tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Trump, Çin'den elleri tamamen boş dönmüş
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
