Türk Fındığı Artık Genetik Özellikleriyle Laboratuvar Ortamında Üretilebilecek - Son Dakika
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Türk Fındığı Artık Genetik Özellikleriyle Laboratuvar Ortamında Üretilebilecek

Giresun'da faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü, Türk fındığını aynı genetik özellikleriyle laboratuvar ortamında üretmeyi başardı. Bu yöntemle Türk fındığı fidanlarının yüzde 100 saflıkta üretimi mümkün hale geldi.

30.07.2024 16:59
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Giresun'da, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsünce Türk fındığı (Corylus colurna) doku kültürü laboratuvarında aynı genetik özelliklerde üretildi.

Enstitünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dip sürgünü verme eğilimi düşük ve kuvvetli kazık kök sistemiyle tek gövdeli fındık yetiştiriciliğinde önemli bir tür olan Türk fındığının, genellikle tohumla üretildiği belirtildi.

Türk fındığının, Türkiye'de ilk defa Fındık Araştırma Enstitüsünde araştırma yapan uzman ekipler tarafından doku kültürü laboratuvarında, bitkinin kendi genetik materyalinin aynısı durumu olan klonal şekilde üretildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede Türk fidancılık sektörüne önemli bir katkı sağlanmıştır. Böylece sadece tohumlarıyla çoğaltılan Corylus colurnayı sürgünlerinden alınan parçacıklarla laboratuvar ortamında da üretip seri şekilde çoğaltabileceğiz. Türk fındık sektörüne hayırlı uğurlu olsun."

Türk fındığının dip sürgünü vermediği için meyvelerinin çimlendirilmesiyle çoğaltıldığı ancak tozlayıcı başka bir fındık çeşidi olabildiği için çıkan fidanın yüzde 100 saflıkta olmayabildiğine işaret edilen açıklamada, klonal yöntemle yüzde 100 saflıkta fındık fidanı üretimi yapılabildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Fındığı Artık Genetik Özellikleriyle Laboratuvar Ortamında Üretilebilecek - Son Dakika

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