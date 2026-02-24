Türk Gastronomisi İçin Tarihsel Göçlerin Önemi

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Türk yerel gastronomisini dünya pazarında rakiplerinden ayıracak en güçlü unsurun "Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç hikayesi" olduğunu belirterek, bu tarihsel arka planın markalaşma sürecinin omurgasını oluşturması gerektiğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen gastronomi forumuna katılan Doğdubay, AA muhabirine, Türk mutfağının yalnızca zengin yemek çeşitliliğiyle değil, taşıdığı kültürel süreklilikle de öne çıktığını ifade etti.

Doğdubay, Türk yerel gastronomisinin küresel ölçekte güçlü bir konum elde edebilmesi için özgün ve bütüncül bir anlatıya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Dünya pazarında farklılaşmayı sağlayacak temel unsurun tarihsel göç süreci olduğuna dikkati çeken Doğdubay, "Orta Asya'dan Anadolu'ya göç benim için en temel anlatı. 'Bir mozaik' söylemi artık klasikleşti ancak Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç süreci ve beraberinde taşınan kültürel ögeler, diğer ülkelerin mutfakları ve kültürleriyle kıyaslandığında önemli bir fark yaratacaktır." dedi.

Yakın dönemde Orta Asya'da gerçekleştirdiği temasların iki coğrafya arasındaki mutfak kültürü bağının halen canlı olduğunu gösterdiğini aktaran Doğdubay, bu köklerin daha bilinçli sahiplenilmesi halinde uluslararası rekabette ciddi bir avantaj elde edilebileceğini kaydetti.

Bu anlatının güçlü bir markalaşma stratejisiyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Doğdubay, yerel gastronomi değerlerinin dünya vitrinine taşınmasına yönelik çalışmaların büyük ölçüde lokal düzeyde kaldığını belirtti.

Doğdubay, ulusal ölçekte bütüncül bir yapı oluşturulmasının önemine işaret ederek, "Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere turizmde söz sahibi sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle, yerelde kalan değer artırma yöntemini ulusal ölçekte bir yapıya dönüştürmek mümkün olabilir." diye konuştu.

Bir senenin "Gastronomi Yılı" ilan edilmesinin kapsamlı bir tanıtım kampanyası açısından önemli bir fırsat sunabileceğini belirten Doğdubay, üniversiteler ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin gastronomi turizmi için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Birikimin paylaşılması, güçlü sinerji oluşturacaktır"

Paydaşlardan birinin eksikliğinin diğer tarafın da hedeflenen sonuca ulaşmasını zorlaştıracağını dile getiren Doğdubay, şöyle devam etti:

"Akademik taraf işin teorik boyutunu geliştirirken, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri uygulama kısmını güçlendirecektir. Üniversiteler ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri yakından takip edebiliyor. Bu birikimin yerel yönetimler ve paydaşlarla paylaşılması, güçlü bir sinerji oluşturulmasını sağlayacaktır."

Yerel mutfak mirası öne çıkarılırken geleneksel reçeteler ve ürünlerin özgünlüğünün korunması gerektiğine de değinen Doğdubay, somut olmayan kültürel miras çalışmalarının bu noktada önemli bir işlev gördüğünü hatırlattı.

Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmalarının Türkiye'de de valilikler öncülüğünde gerçekleştirildiğini anlatan Doğdubay, "Balıkesir'de bu kapsamda özel günlerde üretilen yemekleri reçeteleriyle çıkardık. Bu da 'yaptığını yaz, yazdığını yap' anlayışıyla hareketle işi kayıt altına almak anlamında faydalı bir hareket oldu." ifadelerini kullandı.