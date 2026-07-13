Türk Gemileri Suriye'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin, Suriye'de iç savaşın ardından ilk kez Lazkiye Limanı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da Suriye'yi ziyaret eden TCG İstanbul'da bulunduğu ifade edildi.