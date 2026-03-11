Türk Halk Müziği Sanatçısı Emre Saltık Kabri Başında Anıldı - Son Dakika
Türk Halk Müziği Sanatçısı Emre Saltık Kabri Başında Anıldı

11.03.2026 12:47
Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Emre Saltık, vefatının 9’uncu yılında Büyükçekmece Güzelce Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Sevenleri ve ailesi, sanatçının mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.

2017 yılında Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emre Saltık için düzenlenen anma törenine; Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, 24'üncü Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, sanatçının eşi Firaz Saltık, oğulları Mert ve Baran Saltık, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende söz alan sanatçının oğlu Baran Saltık, babasının her yıl düzenlenen anma törenlerine katılan ancak bu yıl aralarında bulunamayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e değindi. Saltık, Akgün'ün yokluğundan duydukları üzüntüyü dile getirerek, bir an önce özgürlüğüne kavuşması temennisinde bulundu.

"Arkasında bıraktığı izler kişiliğini gösteriyor"

Mezar başında okunan duaların ardından konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, Emre Saltık'ın toplumda bıraktığı derin izlere dikkat çekti. Çebi, "Kendisini şahsen tanıma fırsatı bulamadım ancak arkasında bıraktığı bu güzel izler, burada oluşan beraberlik ve hakkındaki kıymetli düşünceler nasıl bir insan olduğunu açıkça gösteriyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Anma töreni, katılımcıların Emre Saltık'ın kabrine kırmızı karanfiller bırakmasıyla sona erdi.

Son Dakika Güncel Türk Halk Müziği Sanatçısı Emre Saltık Kabri Başında Anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Halk Müziği Sanatçısı Emre Saltık Kabri Başında Anıldı - Son Dakika
