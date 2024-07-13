Türk halkının 15 Temmuz mücadelesi Londra sokaklarında anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk halkının 15 Temmuz mücadelesi Londra sokaklarında anlatıldı

Üzerinde Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan görsel ve yazıların yer aldığı LED ekranlı araçlar, Londra sokaklarında dolaştı.

13.07.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üzerinde Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan görsel ve yazıların yer aldığı LED ekranlı araçlar, Londra sokaklarında dolaştı.

Londra'da bakanlıklar, devlet kurumları, parlamento ile tarihi ve turistik yapıların bulunduğu bölgelerde dolaşan LED ekranlı araçlar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini ve Türk halkının buna karşı mücadelesini anlattı.

Kentin en ünlü meydanlarından Piccadilly'den yola çıkan LED ekranlı araçlar, Oxford Caddesi, Trafalgar Meydanı, İngiltere Parlamentosu, Tower Bridge ve Hyde Park gibi kentin tarihi ve turistik bölgelerinde tur attı.

Araçların üzerinde "Demokrasinin zaferi" ve "Türkiye Yüzyılının kahramanları" yazılarıyla AA fotomuhabiri Elif Öztürk'ün 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çektiği ödüllü fotoğraf yer aldı.

15 Temmuz'da "Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Londra'da "Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli düzenlenecek.

İngiltere Parlamentosu karşısındaki Queen Elizabeth II Centre'da gerçekleştirilecek panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Lordlar Kamarası Üyesi Qurban Hussain, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve İngiliz Türk Birliği Başkanı Murat Şükrü Acar açılış konuşmalarını yapacak.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Aktuna moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, 15 Temmuz gazisi Tayyip Ayvalıoğlu, oyuncu Sinan Albayrak, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Enes Bayraklı ile hukukçu ve Manchester Belediyesi Meclis Üyesi Jawad Amin konuşma yapacak.

Panel, 15 Temmuz'da yerel saatle 18.00'de yapılacak.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk halkının 15 Temmuz mücadelesi Londra sokaklarında anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 18:38:49. #1.13#
SON DAKİKA: Türk halkının 15 Temmuz mücadelesi Londra sokaklarında anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement