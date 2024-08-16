Türk Halkının Yüzde 63'ü Deprem Tehdidi Altında Hissediyor - Son Dakika
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Türk Halkının Yüzde 63'ü Deprem Tehdidi Altında Hissediyor

Türk Halkının Yüzde 63\'ü Deprem Tehdidi Altında Hissediyor

Areda Survey araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 63'ü kendisini deprem tehdidi altında hissediyor. Araştırmaya göre, en büyük endişeyi gençler yaşıyor.

16.08.2024 18:27
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Areda Survey araştırma şirketi 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Türkiye geneli 3 bin 307 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 63'ü kendisini deprem tehdidi altında hissediyor. Depremle ilgili en büyük endişe yaşayan yaş grubu, yüzde 73,8 ile 18-34 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor.

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 307 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye'de vatandaşların yüzde 63'ü kendisini deprem tehdidi altında hissediyor. Depremle ilgili herhangi bir tehdit altında hissetmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 37.

Depremle ilgili en büyük endişe yaşayan yaş grubunun yüzde 73,8 ile 18-34 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor. Bu yaş grubunun yalnızca yüzde 26,2'si kendisini depreme karşı güvende hissediyor. Gençleri yüzde 58,7 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar takip ediyor. Bu yaş aralığındaki gençlerin yüzde 41,3'ü depreme karşı kendisini güven içinde hisseden katılımcılar arasında yer alıyor. Depreme karşı en az kaygılı olan yaş grubu yüzde 55,2 ile 55 yaş ve üzerindekiler. Bu yaş grubunun yüzde 44,8'i ise kendisini depreme karşı güvende hissettiğini belirtiyor. Tüm yaş gruplarında depreme karşı güvensizlik hissi daha yüksek bir orana sahip olduğu anlaşılıyor.

Araştırmanın detayları incelendiğinde yüzde 63,5 ile erkeklerin kadınlara göre yüzde 0,9'luk bir oran farkıyla, kendisini daha çok tehdit altında hissettiği anlaşılıyor. Kadınlarda bu oran yüzde 62,6 olarak karşımıza çıkıyor. Erkeklerin yüzde 36,5'i depremle ilgili kendisini herhangi bir tehdit altında hissetmiyor ve bu oran kadınlarda yüzde 37,4 olarak karşılık buluyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 3 bin 307 kişinin katıldığı ve 29 – 31 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Halkının Yüzde 63'ü Deprem Tehdidi Altında Hissediyor - Son Dakika

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