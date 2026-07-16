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Türk Hava Sahası Sürekli Aktif

16.07.2026 16:54
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2023'te Türk hava sahasında 1,1 milyon uçuş gerçekleşti, Bakan Uraloğlu hizmet kalitesine vurgu yaptı.

6 Nisan 1920

1- Türk hava sahası bir dakika bile boş kalmadı

Türk hava sahasında bu yılın 6 aylık döneminde 237 bin 919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113 bin 986 uçuş gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türk sivil havacılığının küresel ölçekte yükselen yıldız olmasına, yolcu memnuniyeti odaklı hizmetlerin kalite çıtasını yükseltmeye, insana ve çevreye duyarlı projelerle gerekli donanımları temin ve tesis etmeye bu yıl da devam edeceğiz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- NATO Zirvesi, başkentin turizmine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladı

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya:

"23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi"

"Buna yeme içme sektörü, küçük esnaf, alışveriş merkezleri ve diğer ticari hareketlilik de eklendiğinde 1-8 Temmuz döneminde toplam ekonomik katkı 800-900 milyon liraya ulaştı"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanlığından çocuk ve ergenlere özel sigara bırakma polikliniği

Bakanlık, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri'ni hizmete açtı

7 merkezde faaliyete başlayan polikliniklerde çocuk ve ergenlere yaş gruplarına uygun danışmanlık ve tedavi hizmeti sunulurken, uygulamanın tüm illere yaygınlaştırılması hedefleniyor

(Duygu Yener/Ankara)

4- İstanbul geçen yıl daha az göç alıp daha fazla göç verdi

Megakent, 2024'te 395 bin 485 göç alırken geçen yıl bu sayı 329 bin 912'ye geriledi

Üç büyükşehrin geçen yıl aldığı göç sayısı 612 bin 828, verdiği göç 615 bin 647 olarak hesaplandı

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Türklerin yurt dışı konut alımı gerilerken yabancıların Türkiye'ye ilgisi arttı

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın da etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında yıllık bazda yüzde 26 düşüşle 517 milyon dolara geriledi

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'den gayrimenkul edinimi için ödediği rakam ise yüzde 28,3 artarak 590 milyon dolara yükseldi

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- ASKON Genel Başkanı Aydın, iş dünyasının yılın ikinci 6 ayına ilişkin beklentilerini değerlendirdi:

"Yılın ikinci yarısında küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanması halinde ihracat yeniden ivme kazanacak. Türkiye, üretim kapasitesiyle büyümesini sürdürebilecek güçlü bir ekonomiye sahiptir"

"(Türkiye'nin üretimdeki gücünü) Daha ileriye taşımak için yatırım ortamını güçlendirecek yapısal reformlara ihtiyaç var. Özellikle yatırım finansmanının kolaylaştırılması, sanayicinin üzerindeki maliyet baskısının azaltılması, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi öncelikler arasında yer almalıdır"

(Yunus Türk/İstanbul)

7- Toplu taşıma milli çözümlerle elektrikleniyor

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir:

"Türkiye'nin raylı sistem işletmelerinin kullanmış oldukları araçların tamamına yakınında ASPİLSAN'ın raylı sistem batarya ürünleri kullanılıyor. Biz yerlilik oranına maddi anlamda büyük yüzdeyle destek sağlayan ve bu platformların önemli bir masraf kalemini oluşturan batarya konusunu yerlileştirdik"

"Büyük platformlarda ihtiyaç duyulan 1,5 tona kadar nikel-kadmiyum batarya çözümlerini üretiyoruz"

(Ali Atar/Kayseri-Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yılı yaklaşık 17 milyar dolar ihracatla kapatmayı öngörüyor

İHKİB Başkanı Mustafa Paşahan:

"Talep ve beklentilerimiz karşılanırsa 2027'de ihracatta daha yüksek bir performans sergileyerek yeniden 18,5 milyar doların üzerine çıkabiliriz"

"Dünya markaları sadece fason dikim yapan atölyeler yerine küresel moda trendlerini analiz edip kendi koleksiyonunu hazırlayan, 3D tasarım gibi güncel teknolojileri kullanan ve bitmiş ürünü tüm süreçleriyle tam paket olarak sunabilen firmalarla çalışmayı tercih ediyor"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Türkiye-KKTC doğal gaz hattı projesi Doğu Akdeniz'de yeni ihracat seçenekleri yaratabilir

Uzmanlara göre, çift yönlü tasarlanan boru hattı, KKTC'nin doğal gaz ihtiyacının ötesinde kapasite sunarken projenin hayata geçmesi halinde Doğu Akdeniz gazı için yeni ihracat rotalarının önünü açabilir

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

10- Sudan'da yeni kriz merkezi El Ubeyd'de uluslararası toplumdan peş peşe "insani felaket" uyarısı

UNICEF, El Ubeyd'de yaklaşık 500 bin sivilin, özellikle çocukların öldürülme, yaralanma, yerinden edilme ve ağır hak ihlallerine maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi

(Adam Abu Bashal/Abuja)

11- Meslek ortaokulu öğrencileri, alanlarına uygun atölyelerde becerilerini keşfedecek

Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan meslek ortaokulu, "bilişim teknolojileri", "çocuk gelişimi ve eğitimi", "grafik ve fotoğraf", "güzellik hizmetleri", "moda tasarım teknolojileri" ile "yiyecek-içecek hizmetleri" alanlarında eğitim sunacak

Okul müdürü Emine Kılıç: "Tecrübeli öğretmen kadromuz ve donanımlı atölyelerimizde, 6 alanda öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermek ve farklı meslekleri tanıtmak için hazırız, kendilerini bekliyoruz"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi geleceğin başarılı nesillerini yetiştiriyor

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tercih döneminde Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencilerini kabul eden okullardan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, akademik başarısı, üniversite yerleştirme performansı, yabancı dil eğitimi ve öğrencilerine sunduğu çok yönlü imkanlarla öne çıkan eğitim kurumları arasında yer alıyor

Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk: "Biz, Kartal Anadolu İmam Hatip'i şöyle de tanımlıyoruz: 'Burası ilgi ve yetenek arasındaki ilişkiyi kurduran bir okul.' Sizin bir yeteneğiniz varsa oraya ilgi göstermelisiniz. İlgi gösterdiğiniz şeye yeteneğiniz yoksa ondan bir an önce vazgeçmelisiniz"

"Geçen sene YKS'de ilk 100'de 25 derece vardı, 18 öğrencimiz birçok alanda ilk 100'e girmişti. 60, 70 öğrencimiz mühendislik fakültesini tercih ediyor. 40 kadar tıp fakültesine giden öğrencimiz var. Her sene 150'ye yakın öğrenci mezun ediyoruz. Boğaziçi, Koç, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi okullara öğrenci gönderiyoruz"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Türk futbolundan Mauro Icardi geçti

Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılı formayla 4 Süper Lig şampiyonluğu, birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı

Icardi, Galatasaray'da çıktığı 134 maçta 77 gol atarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu

(Can Öcal/İstanbul)

14- Leandro Trossard, Beşiktaş tarihinin ikinci Belçikalı futbolcusu oldu

Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Arsenal'den kanat oyuncusu Trossard'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı

Trossard, Beşiktaş'ın formasını giyecek 203. yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı

Deneyimli kanat oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta 2 gol kaydetti

(Metin Arslancan/Bratislava)

15- Türk judosu tam donanımlı yeni yerleşkesine 3 ay sonra kavuşacak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:

"Sporcularımızın 365 gün yaşayacağı, eğitim göreceği, besleneceği ve antrenman yapacağı tam donanımlı bir merkez kuruyoruz"

"Hedefimiz tabii ki olimpiyatlarda madalyalar alabilmek ki alabilecek potansiyelde sporcularımız da var"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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