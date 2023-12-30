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TÜRK-İŞ: Aralık Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ: Aralık Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

TÜRK-İŞ, aralık ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 14 bin 431 lira, yoksulluk sınırını 47 bin 9 lira olarak hesapladı. Araştırmaya göre, aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 14 bin 431 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 47 bin 9 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ: Aralık Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı
30.12.2023 - 13:11,
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TÜRK-İŞ, aralık ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 14 bin 431 lira, yoksulluk sınırını 47 bin 9 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Aralık 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 14 bin 431 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 47 bin 9 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 18 bin 796 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,89 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 77,50 olarak hesaplandı.

Et fiyatları geçen yılın aralık ayına göre 2 kattan fazla arttı

Beyaz peynirin kilogram fiyatı, bu ay marketlerde ortalama 190 lira oldu. Süt ve yoğurt fiyatları kasımdaki seviyesini korudu.

Et fiyatlarında bu ay ciddi bir artış görüldü. Dana kıymanın kilogram fiyatı, geçen aya göre 46 lira artarak marketlerde ortalama 377 lira, dana kuşbaşının kilogram fiyatı geçen aya göre 37 lira artarak 393 lira oldu. Et fiyatları geçen yılın aralık ayına göre 2 kattan fazla arttı.

Yumurta fiyatları aralıkta geçen aya göre yüzde 17 yükseldi, yumurtanın tanesi ortalama 4,45 liradan satıldı.

Tavuk gövdesi, ortalama kilogram fiyatı 72 lirayla marketlerdeki yerini aldı.

Balık çeşitliliğinin artması sebebiyle tezgahlarda en çok talep gören deniz balıkları, bu ay kilogramı ortalama 175 liradan satıldı.

Bulgur fiyatında yüzde 5 artış

Kuru baklagiller ve yağlı tohum ürünleri geçen ayki seviyelerini korudu. Aralık ayında kuru fasulye, kilogramı 92 liradan, ceviz, fındık, yer fıstığı ve ay çekirdeği gibi yağlı tohumlar, kilogramı ortalama 336 liradan satışa sunuldu.

Tahıllar grubunda geçen aya göre sınırlı fiyat artışı yaşandı. Bu grupta en yüksek artış yüzde 5 ile bulgurda görüldü.

Portakal, mandalina fiyatları düştü, muzun fiyatı arttı

Bu ay ortalama sebze fiyatlarında artış görüldü. Geçen aya göre en yüksek artış, domates, patates, köy biberi ile sivri biber fiyatlarında yaşandı.

Ispanak, pırasa, brokoli ve kereviz, tezgahlarda geçen ayki fiyatlarını korurken, lahana fiyatında kısmi düşüş oldu.

Meyve tezgahlarında mevsiminden kaynaklı portakal ve mandalina fiyatları düşerken, muz fiyatında artış yaşandı.

Bu ay en düşük fiyatlı meyve greyfurt oldu. Greyfurt, ortalama kilogram fiyatı 12,5 liradan tezgahlarda yer aldı.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 32,23 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 31,64 lira oldu.

Balın kilogram fiyatında 16 liralık artış

Fiyatında artış yaşanmayan zeytinyağı, marketlerde litresi ortalama 300 liradan satılmaya devam etti.

Aralıkta zeytin fiyatlarında da önemli değişiklik olmadı. Salça, reçel, ıhlamur ve şeker fiyatları geçen ayki seviyelerini korudu, balın kilogram fiyatı 16 lira artarak ortalama 293 lira oldu.

Kaynak: AA
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