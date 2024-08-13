Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: İşçiler ekonomik krizin çilesini çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: İşçiler ekonomik krizin çilesini çekiyor

Geniş Video İzle

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Diyarbakır'da katıldığı toplantıda, ekonomide yaşanan sorunların işçiler tarafından çekildiğini ifade ederek, meydanlara çıkacaklarının mesajını verdi.

13.08.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Diyarbakır'da katıldığı toplantıda. ekonomide yaşanan sorunların çilesini işçilerin çektiğini ifade ederek, meydanlara çıkacaklarının mesajını verdi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Diyarbakır'da, yüksek enflasyon, asgari ücret, vergide adalet, kıdem tazminatı gibi konuların tartışıldığı toplantıya katıldı.

Konfederasyonun bölge başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda Türk-İş Genel Başkanı Ağar, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin çilesini işçilere ödetildiğini ifade etti. Ağar, "Meydanları bizim ısıtmamız lazım. Eğer masa başında müzakerede bu işler çözülmüyorsa meydanlara sıçrar. Temennimiz masa başından müzakere ile çözülen işlerdir. Sendikalı olan kamuda çalışan işçilerin de tamamı mutsuz. Türkiye'de mutlu azınlık her zaman var. Ama çilesini biz çekiyoruz. Ekonomiye katkıyı biz veriyoruz ve bütün kamu işini biz yapıyoruz. Alın terimizle çalışıyoruz ama karşılığını alamıyoruz o nedenle feryadımız talebimizdir" dedi.

'Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz'

"Türk-İş olarak, işçinin, emeklinin, insana yakışır koşullarda bir hayatı olsun diye mücadele ettiklerini" kaydeden Ağar, şöyle devam etti:

"Çalışanın emeklinin hakkını arıyoruz. Sokakta enflasyonu en iyi biz biliyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine açık bir tavır alıyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz ki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunları altında ezilmeyeceğiz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. 690 Sayılı Kanun Hükmünde kadroya giren işçilerin kanunlarındna doğan haklarını aramaya devam edeceğiz. KİT'lerde ve kamuda taşeron işçiliğinde yaşanan sorunlar sona erene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Örgütlenmenin önündeki engelleri tek tek aşacağız. Büyük bir adaletsizlik var. Şu anda kamuda çalışan arkadaşlarımızın almış olduğu ücretlerin yüzde 27'si vergi için kesiliyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını her zaman savunacağız."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: İşçiler ekonomik krizin çilesini çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Meclis, Can Atalay için toplanıyor Günü ve saati belli oldu Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:19 Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara’da çözülecek Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 14:26:39. #1.13#
SON DAKİKA: Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: İşçiler ekonomik krizin çilesini çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement